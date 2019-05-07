Подробности рождения первенца герцогов Сассекских. Удались ли Меган домашние роды?

Еще задолго до родов СМИ сообщали о том, что будущая мама активно осваивает относительно новую технику расслабления при родах с помощью гипноза (hypnobirthing), которая также известна как "метод Монган".

Кроме того, герцогиня Сассекская хотела, чтобы ее первенец появился на свет дома, а не в в госпитале Святой Марии, где родились дети герцогини Кембриджской Кэтрин, ее сестры Пиппы Миддлтон и Амаль Клуни.

Однако мечтам о домашних родах не суждено было сбыться, и в ночь с 4 на 5 мая Меган вместе с мужем, принцем Гарри, в сопровождении службы безопасности Скотланд-Ярда отправилась в клинику.

Журналистам издания Daily Mail стало известно, что первенец герцогов Сассекских появился на свет в частной больнице Портленд в Лондоне, стоимость родов в которой составляет примерно 22 тысячи британских фунтов. В меню здесь входят лобстеры, шампанское, фуа-гра и устрицы, а еду роженицам и сопровождающим подают на серебряных блюдах. Кстати, в этом медицинском учреждении родились принцессы Евгения и Беатрис, двоюродные сестры принца Гарри.

ФОТО: AFP/SCANPIX

По информации инсайдера, Меган потребовалась срочная помощь специалистов.

Именно поэтому некоторое время никто из королевской семьи, кроме будущего отца, не был в курсе происходящего. Родственники, вероятно, даже не подозревали, что роды начались!

Несмотря на желание Маркл рожать дома, придворные медики настояли на том, чтобы ребенок появился на свет в больнице.

Дело в том, что будущая мама уже на неделю перенашивала своего первенца. К тому же ей 37 лет, а в таком возрасте при первой беременности просто необходимо тщательное наблюдение специалистов

- может потребоваться стимуляция, эпидуральная анестезия или экстренное кесарево сечение...