Подробности рождения первенца герцогов Сассекских. Удались ли Меган домашние роды?
Как известно, 6 мая герцог и герцогиня Сассекская стали родителями. Супруга принца Гарри к появлению на свет их первенца готовилась очень серьезно. Будучи сторонницей здорового образа жизни, всего экологически чистого и натурального, она даже изъявила желание рожать не в клинике, а в домашних условиях.
Еще задолго до родов СМИ сообщали о том, что будущая мама активно осваивает относительно новую технику расслабления при родах с помощью гипноза (hypnobirthing), которая также известна как "метод Монган".
Кроме того, герцогиня Сассекская хотела, чтобы ее первенец появился на свет дома, а не в в госпитале Святой Марии, где родились дети герцогини Кембриджской Кэтрин, ее сестры Пиппы Миддлтон и Амаль Клуни.
Однако мечтам о домашних родах не суждено было сбыться, и в ночь с 4 на 5 мая Меган вместе с мужем, принцем Гарри, в сопровождении службы безопасности Скотланд-Ярда отправилась в клинику.
Журналистам издания Daily Mail стало известно, что первенец герцогов Сассекских появился на свет в частной больнице Портленд в Лондоне, стоимость родов в которой составляет примерно 22 тысячи британских фунтов. В меню здесь входят лобстеры, шампанское, фуа-гра и устрицы, а еду роженицам и сопровождающим подают на серебряных блюдах. Кстати, в этом медицинском учреждении родились принцессы Евгения и Беатрис, двоюродные сестры принца Гарри.
По информации инсайдера, Меган потребовалась срочная помощь специалистов.
Именно поэтому некоторое время никто из королевской семьи, кроме будущего отца, не был в курсе происходящего. Родственники, вероятно, даже не подозревали, что роды начались!
Несмотря на желание Маркл рожать дома, придворные медики настояли на том, чтобы ребенок появился на свет в больнице.
Дело в том, что будущая мама уже на неделю перенашивала своего первенца. К тому же ей 37 лет, а в таком возрасте при первой беременности просто необходимо тщательное наблюдение специалистов
- может потребоваться стимуляция, эпидуральная анестезия или экстренное кесарево сечение...
Так что домашние роды Меган не удались. Но так ли это важно? Главное, что малыш родился здоровым, мама чувствует себя хорошо, ну а папа - в полном счастье и не может скрыть эмоций!