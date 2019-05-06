Пн, 6.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

ВИДЕО: Принц Гарри эмоционально высказался о рождении сына
Он просто светится от счастья!

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Принц Гарри

ФОТО: STEVE PARSONS/AFP/Scanpix

Как известно, сегодня, 6 мая, в 5:26 утра по британскому времени у герцога и герцогини Сассекских родился сын, о чем сообщил Букингемский дворец. Это первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Информация о радостном событии появилась и в Instagram-аккаунте королевской пары.

Мальчик! У Меган Маркл и принца Гарри родился сын >>>

Невероятно счастливый молодой отец дал интервью британскому  информационному телеканалу BBC News, в котором с трудом сдерживал эмоции и подбирал слова. И его можно понять!

"Счастлив сообщить что у меня и Меган родился мальчик, здоровый.

И мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Это был невероятный опыт, я не могу себе представить, как женщины это делают... это что-то немыслимое.

Мы оба безумно рады и благодарны за любовь и поддержку от всех вокруг!" - сказал Гарри.

Фотогалерея: Принц Гарри и Меган Маркл в ожидании первенца

Репортер, естественно, задал вопрос относительно имени новорожденного, на что герцог Сассекский ответил, что они еще думают, и шутя добавил: "Времени подумать было больше, потому что ребенок задержался".

По словам принца Гарри, через два дня пара планирует специальный репортаж с целью показать миру своего первенца. Кроме того, он отметил в интервью, что

это для него первые роды, он в восторге, очень гордится своей женой, и, как и любой другой родитель, считает своего ребенка самым удивительным.

"Это кто-то, за кого можно и умереть!".

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