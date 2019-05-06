ВИДЕО: Принц Гарри эмоционально высказался о рождении сына

Невероятно счастливый молодой отец дал интервью британскому информационному телеканалу BBC News, в котором с трудом сдерживал эмоции и подбирал слова. И его можно понять!

"Счастлив сообщить что у меня и Меган родился мальчик, здоровый.

И мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Это был невероятный опыт, я не могу себе представить, как женщины это делают... это что-то немыслимое.

Мы оба безумно рады и благодарны за любовь и поддержку от всех вокруг!" - сказал Гарри.

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Репортер, естественно, задал вопрос относительно имени новорожденного, на что герцог Сассекский ответил, что они еще думают, и шутя добавил: "Времени подумать было больше, потому что ребенок задержался".

По словам принца Гарри, через два дня пара планирует специальный репортаж с целью показать миру своего первенца. Кроме того, он отметил в интервью, что

это для него первые роды, он в восторге, очень гордится своей женой, и, как и любой другой родитель, считает своего ребенка самым удивительным.