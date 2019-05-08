"Так поступил бы каждый". Полиция наградила мальчишку, который помог в поимке хулиганов

11-летний мальчик получил как благодарность, так и небольшой презент, который пригодится для активного лета.

ФОТО: Facebook/Rīgas pašvaldības policija

Также он побеседовал с начальником Муниципальной полиции, выразив уверенность, что любой на его месте поступил бы также.

ФОТО: Facebook/Rīgas pašvaldības policija

Мальчик поделился, что вскоре после того, как о нем стали писать в интернете и он сам рассказал о происшествии нескольким друзьям, что мальчик на видео - это он, слухи расползлись по всей школе и он стал получать звонки даже от учеников других классов.

Мама мальчика со своей стороны призналась, что в тот же вечер спросила сына, дал бы ли он свой велосипед любому чужаку, если бы тот попросил. На этот вопрос мальчик ответил отрицательно.

Она рассказала, что в семье принято, что непослушных детей нельзя пугать полицией - ребенок должен понимать, что полицейский - это доверительное лицо, а не угроза.

Напомним, в четверг, 25 апреля, сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали троих молодых людей, подозреваемых в нескольких нападениях на прохожих.

До задержания сотрудники полиции получили информацию о молодых людях, которые напали на двух мальчиков на Деглавской горке и пытались их ограбить.

На месте происшествия полицейские заметили возможных хулиганов, которые сразу же бросились бежать при виде стражей порядка. В погоне участвовали несколько экипажей полиции, а пара сотрудников правоохранительных органов побежали за юношами.

Погоня была долгой и, когда один из сотрудников полиции уже почти сдался, к нему подъехал мальчик на велосипеде. Полицейский попросил у него велосипед и на нем догнал трех молодых людей, которые позже были доставлены в полицейский участок.

Полиция указала, что сотрудник не успел поблагодарить мальчика, который ему помог, поэтому героя начали искать и нашли!