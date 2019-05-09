В Сингапуре ввели уголовную ответственность за публикацию фейковых новостей

В среду, 8 мая, свой голос за Закон о защите от лжи манипуляций в интернете отдали 72 депутата, 9 высказались против.

Закон подразумевает запрет на публикацию ложной информации, которая вредит Сингапуру или может повлиять на результаты выборов. Предоставителям услуг такие новости придется удалять или разрешать правительству их блокировать.

Нарушителям грозит тюремное заключение до 10 лет и огромные штрафы.