В Сингапуре ввели уголовную ответственность за публикацию фейковых новостей

В Сингапуре принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию фейковых новостей. Новый закон также позволит правительству страны блокировать подобные новости и запрашивать удаление их контента, сообщило издание The Strait Times.
В среду, 8 мая, свой голос за Закон о защите от лжи манипуляций в интернете отдали 72 депутата, 9 высказались против.
Закон подразумевает запрет на публикацию ложной информации, которая вредит Сингапуру или может повлиять на результаты выборов. Предоставителям услуг такие новости придется удалять или разрешать правительству их блокировать.
Нарушителям грозит тюремное заключение до 10 лет и огромные штрафы.
Оппозиция в парламенте Сингапура предупредила, что министрам присвоены слишком большие полномочия. Депутаты оппозиции указывают, что такой закон позволит правительству самостоятельно определять, какую информацию считать ложной и, соответственно, удалять ее.