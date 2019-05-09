Чт, 9.05.2019
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В Вецмилгрависе пройдут учения по гражданской обороне

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Военные. Иллюстративное фото.

ФОТО: Генштаб сил обороны Эстонии

Во вторник, 14 мая, на территории предприятия Cargo Concept, которое находится по адресу Бирзталю 4А, в 10.00 начнутся теоретические и практические учения по гражданской обороне, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Учения состоятся с целью проверить и усовершенствовать созданный порядок поведения и мероприятия в случае угрозы, которые определены в планах гражданской обороны и гражданской обороны вне объекта. Другой целью учений будет проверка сотрудничества между вовлеченными учреждениями.

Во время учений транспортные средства оперативных служб будут перемещаться по улицам с включенными сиренами. В учениях будут задействованы Государственная служба охраны окружающей среды, Служба неотложной медицинской помощи, представители Cargo Concept, Рижская муниципальная полиция и портовая полиция.

Кроме того в окрестностях Вецмилгрависа возможно будут введены ограничения дорожного движения, поскольку сценарий учений предусматривает вовлечение нескольких оперативных транспортных средств в спасательные работы, блокировку доступа к территории предприятия и эвакуацию людей с места событий.

Cargo Concept приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит жителей отнестись к возможным ограничениям дорожного движения с пониманием. Предприятие призывает не уделять внимание сиренам, которые будут звучать в Вецмилгрависе во время учений.

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