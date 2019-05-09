В Вецмилгрависе пройдут учения по гражданской обороне

Учения состоятся с целью проверить и усовершенствовать созданный порядок поведения и мероприятия в случае угрозы, которые определены в планах гражданской обороны и гражданской обороны вне объекта. Другой целью учений будет проверка сотрудничества между вовлеченными учреждениями.

Во время учений транспортные средства оперативных служб будут перемещаться по улицам с включенными сиренами. В учениях будут задействованы Государственная служба охраны окружающей среды, Служба неотложной медицинской помощи, представители Cargo Concept, Рижская муниципальная полиция и портовая полиция.

Кроме того в окрестностях Вецмилгрависа возможно будут введены ограничения дорожного движения, поскольку сценарий учений предусматривает вовлечение нескольких оперативных транспортных средств в спасательные работы, блокировку доступа к территории предприятия и эвакуацию людей с места событий.