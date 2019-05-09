Зеленский назвал 9 Мая "нашим Днем благодарения"

Владимир Зеленский назвал 9 Мая Днем благодарения и сообщил, что побывал на могиле своего деда Семена Зеленского в родном городе Кривом Роге. Об этом он рассказал сам в своем Facebook-аккаунте.
"Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день. Сегодня — 9 мая. Это наш День благодарения" — говорится в публикации Зеленского.
Депутат также добавил, что его дед Семен Иванович Зеленский прошел всю войну и сохранился в его памяти как "один из тех героев, которые защищали Украину от нацистов".
Ранее Зеленский выставил в своем Facebook снимок, на котором он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.
26 марта на Украине вступил в силу закон, который уровнял в правах ветеранов, которые сражались на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии. Теперь ветераны обеих категорий имеют статус борцов за независимость, а также получают одинаковые льготы.
Как сообщается, 9 мая неподалеку от Кривого Рога радикалы в балаклавах закидали камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование мероприятия в честь Дня Победы.