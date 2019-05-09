Чт, 9.05.2019
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Зеленский назвал 9 Мая "нашим Днем благодарения"

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Владимир Зеленский

ФОТО: AFP/SCANPIX

Владимир Зеленский назвал 9 Мая Днем благодарения и сообщил, что побывал на могиле своего деда Семена Зеленского в родном городе Кривом Роге. Об этом он рассказал сам в своем Facebook-аккаунте.  

"Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день. Сегодня — 9 мая. Это наш День благодарения" — говорится в публикации Зеленского.

Депутат также добавил, что его дед Семен Иванович Зеленский прошел всю войну и сохранился в его памяти как "один из тех героев, которые защищали Украину от нацистов".

Ранее Зеленский выставил в своем Facebook снимок, на котором он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.

26 марта на Украине вступил в силу закон, который уровнял в правах ветеранов, которые сражались на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии. Теперь ветераны обеих категорий имеют статус борцов за независимость, а также получают одинаковые льготы.

Как сообщается, 9 мая неподалеку от Кривого Рога радикалы в балаклавах закидали камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование мероприятия в честь Дня Победы.

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