В шествии ''Бессмертный полк'' приняли участие около 4000 человек

В честь Дня Победы участники шествия прошли по Риге с портретами солдат, павших во Второй мировой войне. В шествии участвовало много пожилых людей, многие участники взяли с собой детей.

Сегодня у памятника освободителям Риги в парке Победы проходят торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины разгрома нацизма, которые организует общество "9мая.лв".

Фотогалерея: Шествие ''Бессмертный полк'' в Риге

После церемонии возложения цветов начался праздничный концерт. В нем примут участие более 300 артистов из Латвии и других стран.