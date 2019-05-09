Чт, 9.05.2019
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В шествии ''Бессмертный полк'' приняли участие около 4000 человек

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ФОТО: TVNET

Сегодня в шествии "Бессмертный полк" в Риге, которое прошло от бульвара Грина до парка Победы, приняли участие около 4000 человек.

В честь Дня Победы участники шествия прошли по Риге с портретами солдат, павших во Второй мировой войне. В шествии участвовало много пожилых людей, многие участники взяли с собой детей.

Сегодня у памятника освободителям Риги в парке Победы проходят торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины разгрома нацизма, которые организует общество "9мая.лв".

Фотогалерея: Шествие ''Бессмертный полк'' в Риге

После церемонии возложения цветов начался праздничный концерт. В нем примут участие более 300 артистов из Латвии и других стран.

В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Праздничный вечер в 22:45 завершит традиционный пятнадцатиминутный салют.

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