В шествии ''Бессмертный полк'' приняли участие около 4000 человек

Сегодня в шествии "Бессмертный полк" в Риге, которое прошло от бульвара Грина до парка Победы, приняли участие около 4000 человек.
В честь Дня Победы участники шествия прошли по Риге с портретами солдат, павших во Второй мировой войне. В шествии участвовало много пожилых людей, многие участники взяли с собой детей.
Сегодня у памятника освободителям Риги в парке Победы проходят торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины разгрома нацизма, которые организует общество "9мая.лв".
Фотогалерея: Шествие ''Бессмертный полк'' в Риге
После церемонии возложения цветов начался праздничный концерт. В нем примут участие более 300 артистов из Латвии и других стран.
В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Праздничный вечер в 22:45 завершит традиционный пятнадцатиминутный салют.