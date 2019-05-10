"Телекиллер". Тот самый сюжет про "Курск", после которого Доренко уволили с ОРТ

После выхода передачи гендиректор ОРТ Константин Эрнст объявил Доренко, что тот уволен.

Это было в сентябре 2000 года.

Видео: Тот самый выпуск про "Курск"

"Я сказал: "Это будет мой удар с правой за [то, что произошло с подводниками из] Видяево"", - объяснил Доренко в выпуске "вДудь" свой мотив выпустить передачу с рассказом о гибели "Курска" и критикой Путина, ставшим президентом за полгода до катастрофы.

Доренко показал в эфире федерального телеканала, в каких условиях вынуждены жить российские подводники, последовательно указал на ошибки и неточности в высказываниях президента, упрекая его в попытках оправдаться за гибель моряков.

"Авторская программа Сергея Доренко" обеспечила ему прозвище "телекиллер", пишет Meduza. Накануне отставки Бориса Ельцина Доренко в своей передаче агрессивно критиковал и рассказывал подробности личной жизни бывшего премьер-министра Евгения Примакова и мэра Москвы Юрия Лужкова - лидеров оппозиционного блока "Отечество - Вся Россия" и потенциальных соперников Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

Доренко не скрывал, что целенаправленно выступал против оппонентов Путина.

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ. С 2005 года он работал на радиостанциях "Эхо Москвы" и РСН. В 2014 году стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва". В 2018 году россияне назвали Сергея Доренко в числе самых авторитетных радиожурналистов страны.

9 мая 2019 года Доренко не стало. Журналист потерял сознание во время езды на мотоцикле.

По предварительных данным, у него случился приступ острой сердечной недостаточности, заявил источник "Интерфакса".

"Его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера", - сказал собеседник агентства.

В Twitter Доренко, который он вел под именем Расcтрига, последняя запись сделана 9 мая, за несколько часов до его смерти.

Нахожу много символичного в том, что на параде блистает, в частности, полиция и жандармерия. В этой связи, ожидал бы участия также и подразделений ФСИН — Расстрига (@rasstriga) May 9, 2019