"Телекиллер". Тот самый сюжет про "Курск", после которого Доренко уволили с ОРТ

"Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех. Поэтому лжет. И главное - власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы ей это позволяем. Всего вам доброго", - такими словами журналист Сергей Доренко закончил выпуск, посвященный гибели подлодки "Курск".
После выхода передачи гендиректор ОРТ Константин Эрнст объявил Доренко, что тот уволен.
Это было в сентябре 2000 года.
Видео: Тот самый выпуск про "Курск"
"Я сказал: "Это будет мой удар с правой за [то, что произошло с подводниками из] Видяево"", - объяснил Доренко в выпуске "вДудь" свой мотив выпустить передачу с рассказом о гибели "Курска" и критикой Путина, ставшим президентом за полгода до катастрофы.
Доренко показал в эфире федерального телеканала, в каких условиях вынуждены жить российские подводники, последовательно указал на ошибки и неточности в высказываниях президента, упрекая его в попытках оправдаться за гибель моряков.
"Авторская программа Сергея Доренко" обеспечила ему прозвище "телекиллер", пишет Meduza. Накануне отставки Бориса Ельцина Доренко в своей передаче агрессивно критиковал и рассказывал подробности личной жизни бывшего премьер-министра Евгения Примакова и мэра Москвы Юрия Лужкова - лидеров оппозиционного блока "Отечество - Вся Россия" и потенциальных соперников Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
Доренко не скрывал, что целенаправленно выступал против оппонентов Путина.
Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ. С 2005 года он работал на радиостанциях "Эхо Москвы" и РСН. В 2014 году стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва". В 2018 году россияне назвали Сергея Доренко в числе самых авторитетных радиожурналистов страны.
9 мая 2019 года Доренко не стало. Журналист потерял сознание во время езды на мотоцикле.
По предварительных данным, у него случился приступ острой сердечной недостаточности, заявил источник "Интерфакса".
"Его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера", - сказал собеседник агентства.
В Twitter Доренко, который он вел под именем Расcтрига, последняя запись сделана 9 мая, за несколько часов до его смерти.
Нахожу много символичного в том, что на параде блистает, в частности, полиция и жандармерия. В этой связи, ожидал бы участия также и подразделений ФСИН— Расстрига (@rasstriga) May 9, 2019
"Я езжу только в шлеме. Клянусь, с 1998 года, я сел на Yamaha в шлеме... Вслед за многими исследователями человека я считаю, что человек это сознание заключенное в голове. Можно быть великим человеком без тела, как Хокинг, возглавлять кафедру в Кембридже. Тела у него нет, он говорить не может, он синтезирует звуки. Но нельзя хоть сколько-нибудь быть человеком без сознания. Поэтому, ребята, всем говорю - берегите бошки, потому что это и есть вы", - говорил журналист.