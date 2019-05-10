Пт, 10.05.2019
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Почти половина американцев поддерживают импичмент Трампа

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ФОТО: EPA/Scanpix

С серидины апреля на пять процентных пунктов увеличилось число американцев, которые одобряют импичмент нынешнего президента США Дональда Трампа - отставки главы государства хотят 45% населения. Об этом свидетельствуют результаты общественных опросов.

6 мая новостное агентство Reuters и компания по исследованию рынка Ipsos провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 45% американцев выступают за импичмент Трампа. Между тем 42% респондентов высказались против импичмента нынешнего президента, а остальные заявили, что не имеют мнения относительно данного вопроса.

18-19 апреля был проведен аналогичный опрос - тогда импичмент Трампа поддержали 40% респондентов.

В свою очередь проведенный на прошлой неделе опрос также показал, что популярность Трампа остается неизменной - его поддерживают 39% американцев, в то время как 55% населения не одобряют его политику.

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