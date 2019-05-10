Почти половина американцев поддерживают импичмент Трампа

6 мая новостное агентство Reuters и компания по исследованию рынка Ipsos провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 45% американцев выступают за импичмент Трампа. Между тем 42% респондентов высказались против импичмента нынешнего президента, а остальные заявили, что не имеют мнения относительно данного вопроса.