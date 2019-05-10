NEPLP пожаловался британскому регулятору на сюжет телеканала "РЕН ТВ Балтия"

Агентство LETA выяснило, что в выпуске программы, который транслировался 13 апреля, не был соблюден стандарт объективного отношения к фактам.

В выпуске передачи были отражены необоснованные мнения и факты, считает NEPLP. Нарушения зафиксированы в сюжете программы о военных действиях в Украине и специфике военной техники.

В выпуске подчеркивалось неоспоримое превосходство российской армии.

Как указал заместитель председателя NEPLP Ивар Аболиньш, в это время обществу и законодателям важно понять, что вовлеченные в информационную войну СМИ по существу больше не представляют из себя масс-медиа, а являются военными инструментами и Россия, используя огромные финансовые и юридические ресурсы, размещает эти инструменты по всей Европе.

Он подчеркнул, что именно по этой причине многие российские телевизионные каналы, которые транслируются в Латвии, юридически зарегистрированы в Великобритании, Швеции или других государствах.