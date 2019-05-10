Пт, 10.05.2019
Установка "я давно на этом рынке" сегодня ничего не значит. Что толку, что ты давно на этом рынке - то, что было 10 лет назад, сейчас уже не нужно. Сейчас одним только опытом ты удивить не можешь. Татьяна Григорьева, визажист

Больница успокоила жителей: операции проводят и без "личных доноров крови"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В социальной сети Facebook огромную популярность получил пост, в котором женщина пожаловалась на то, что Рижская больница имени Страдыня якобы отказывается провести операцию до тех пор, пока в Государственном центре доноров крови не будет собрано достаточное количество крови для этой цели. 

Больница выступила с заявлением о том, что прозвучавшая информация недостоверна, сообщили в выпуске новостей на Латвийском телевидении. 

Жительница в посте призвала сдавать кровь, отметив, что пока это не будет сделано, ей не сделают операцию.

Этим постом поделились более 10 000 человек!

Больница пояснила, что пациентка уже давно прооперирована, а сообщение, распространяющееся в социальных сетях, недостоверно. 

"Ни один пациент в нашей больнице или в любой другой никогда не был и не будет в роли заложника.

Немыслима ситуация, при которой пациент, находясь в больнице, не получил бы необходимое лечение только из-за того, что кто-то из родных, друзей или коллег не пошел сдать кровь. Если операция необходима, она обеспечивается", - подчеркнула представитель больницы Янита Веинберга. 

Представитель больницы в то же время добавила, что иногда врачи и медсестры призывают близких пациентов сдавать кровь:

"Так как близкие зачастую очень заинтересованы и спрашивают, как они могут помочь. Тогда мы и предлагаем возможность присоединиться к донорскому движению, если состояние здоровья человека это позволяет.

Мы как больница Страдыня хотели бы успокоить общество и попросить всегда проверять такие сообщения. Проверять достоверность данных и не попадаться на лживые новости".

Отмечается, что наплыв доноров в Центре не наблюдался. 

Представитель Государственного центра доноров крови Илзе Бергмане пояснила, что компоненты крови выдаются по требованию, несмотря на то, кому и в каком количестве они требуются. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ