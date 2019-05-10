Больница успокоила жителей: операции проводят и без "личных доноров крови"

В социальной сети Facebook огромную популярность получил пост, в котором женщина пожаловалась на то, что Рижская больница имени Страдыня якобы отказывается провести операцию до тех пор, пока в Государственном центре доноров крови не будет собрано достаточное количество крови для этой цели.
Больница выступила с заявлением о том, что прозвучавшая информация недостоверна, сообщили в выпуске новостей на Латвийском телевидении.
Жительница в посте призвала сдавать кровь, отметив, что пока это не будет сделано, ей не сделают операцию.
Этим постом поделились более 10 000 человек!
Больница пояснила, что пациентка уже давно прооперирована, а сообщение, распространяющееся в социальных сетях, недостоверно.
"Ни один пациент в нашей больнице или в любой другой никогда не был и не будет в роли заложника.
Немыслима ситуация, при которой пациент, находясь в больнице, не получил бы необходимое лечение только из-за того, что кто-то из родных, друзей или коллег не пошел сдать кровь. Если операция необходима, она обеспечивается", - подчеркнула представитель больницы Янита Веинберга.
Представитель больницы в то же время добавила, что иногда врачи и медсестры призывают близких пациентов сдавать кровь:
"Так как близкие зачастую очень заинтересованы и спрашивают, как они могут помочь. Тогда мы и предлагаем возможность присоединиться к донорскому движению, если состояние здоровья человека это позволяет.
Мы как больница Страдыня хотели бы успокоить общество и попросить всегда проверять такие сообщения. Проверять достоверность данных и не попадаться на лживые новости".
Отмечается, что наплыв доноров в Центре не наблюдался.
Представитель Государственного центра доноров крови Илзе Бергмане пояснила, что компоненты крови выдаются по требованию, несмотря на то, кому и в каком количестве они требуются.