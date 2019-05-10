"Да у нее штук 20 нитей стоит". Дочь Борисовой поделилась секретами красоты мамы

Издание StarHit.ru поговорило с телезвездой и ее дочерью о том, как им удалось наладить столь непростые отношения.

Отметим, что разговор прошел в рамках празднования двухлетия трезвости Борисовой в одном из московских заведений. Как призналась Дана, главным гостем на этом празднике стала именно Полина.

"Дочь послужила основной мотивацией в моем становлении на верный путь и полном отказе от вредных привычек", - призналась она.

Полина со своей стороны отметила, что "мама сейчас и тогда - это два разных человека".

"Она стала более спокойной и собранной", - подчеркнула девочка.

Борисова откровенно рассказала, что еще буквально недавно они с дочерью очень ругались, вплоть до драк, но со временем к ней пришло откровение, что "в семьях, где есть дети-подростки, происходят такие ситуации, если не хуже. Нужно просто терпеть и пытаться объяснить свою позицию как родителя, не опускаться до уровня ребенка".

После того как Дана пришла к такому пониманию, они с Полиной "однажды вечером сели, поговорили и со слезами на глазах обнялись". Так все и наладилось в отношениях.

Полина, со своей стороны, отметила, что много ссор было из-за успеваемости, но все дело в том, что девочка поменяла школу и так просто выражался процесс адаптации, который уже успешно закончился, а оценки улучшились.

Звездная мама подчеркнула, что старается отдыхать вместе с дочерью - недавно они вместе были в Турции, а летом собираются в Верону. Для Полины же важнее вместе ходить по магазинам или заниматься спортом, правда, по ее словам, эти увлечения мама с ней не разделяет.