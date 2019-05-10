"Да у нее штук 20 нитей стоит". Дочь Борисовой поделилась секретами красоты мамы
Отношения телеведущей Даны Борисовой с единственной дочерью Полиной нельзя назвать идеальными. Как известно, еще относительно недавно Дана страдала от наркозависимости, а 12-летняя Полина подошла к очень непростому подростковому возрасту. Конфликты между мамой и дочерью в последнее время то и дело выливались в публичное пространство.
Издание StarHit.ru поговорило с телезвездой и ее дочерью о том, как им удалось наладить столь непростые отношения.
Отметим, что разговор прошел в рамках празднования двухлетия трезвости Борисовой в одном из московских заведений. Как призналась Дана, главным гостем на этом празднике стала именно Полина.
"Дочь послужила основной мотивацией в моем становлении на верный путь и полном отказе от вредных привычек", - призналась она.
Полина со своей стороны отметила, что "мама сейчас и тогда - это два разных человека".
"Она стала более спокойной и собранной", - подчеркнула девочка.
🥳🙏🎁В любимом @rix.moscow встретила 2 летний юбилей чистоты и трезвости 🙏Ох ,и нелёгкие были два года ,столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока ещё более привычному и легкому пути 😱Но ,когда мои любимые рядом понимаешь ради кого все это 👍Спасибо и вам ,мои любимые подписчики ,читаю ваши искренние и честные комментарии и хочется идти дальше ,к новым юбилеям чистоты 👍🥳 #данаборисова #люблю😘 #яверю🙏 #ледисовершенство☂️ #весна🌸 #красота #чистота
Борисова откровенно рассказала, что еще буквально недавно они с дочерью очень ругались, вплоть до драк, но со временем к ней пришло откровение, что "в семьях, где есть дети-подростки, происходят такие ситуации, если не хуже. Нужно просто терпеть и пытаться объяснить свою позицию как родителя, не опускаться до уровня ребенка".
После того как Дана пришла к такому пониманию, они с Полиной "однажды вечером сели, поговорили и со слезами на глазах обнялись". Так все и наладилось в отношениях.
Полина, со своей стороны, отметила, что много ссор было из-за успеваемости, но все дело в том, что девочка поменяла школу и так просто выражался процесс адаптации, который уже успешно закончился, а оценки улучшились.
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Звездная мама подчеркнула, что старается отдыхать вместе с дочерью - недавно они вместе были в Турции, а летом собираются в Верону. Для Полины же важнее вместе ходить по магазинам или заниматься спортом, правда, по ее словам, эти увлечения мама с ней не разделяет.
"Мама ненавидит спорт. Так что компанию составляет папа. Кстати, пришла в восторг от бокса. Такой выплеск эмоций, и полезно - самозащита", - поделилась Полина.
Поговорили девочки и об инъекциях красоты. Дана призналась, что колит липолитики "для придания лицу более четких очертаний - ей ведь в июне уже 43 исполнится". А Полина "вломила" маму, рассказав, что у Борисовой "штук 20 нитей стоит".
Также девочка рассказала о неловкой ситуации, когда она заметила, что у мамы на щеке что-то твердое, как комок.
"Она сама переборщила с уколами, а потом весь вечер обижалась, настроение портила. Дома посмотрела в зеркало и согласилась со мной", - подытожила Полина.
Борисова рассказала, что в будущем хочет уйти от скандального образа и заниматься лишь воспитанием дочери и каким-то своим делом, например, салоном красоты.
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🇹🇷🔥😘Приветик ,мои дорогие 💕Как проходит ваша суббота ?И что делаете вы ,если выходные полным ходом ,а любимый близкий человек в телефоне ? И полном безделье ?Часто ли телефон 📞 становится между вами и родными людьми ?И что вы готовы предпринять ,чтобы устранить злополучный девайс ?😃🙈Делитесь в комментариях под постом 👍P.S в моем случае,любимый человек это доченька @poliaborisova_143 😘💜 #данаборисова #хорошегодня✌️ #ледисовершенство☂️ #люблю😘 #отдых😎 #весна🌸 #турция🇹🇷
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