Во время проверки не сработали три сирены

Из проверенных 164 сирен без проблем и автоматически удаленно сработали 157 сирен, а четыре сирены были включены вручную.

Еще у трех сирен были констатированы проблемы в работе и они не сработали.

Во время проверки в ноябре прошлого года из 164 сирен были включены 163, из которых без проблем автоматически сработали 160, вручную была включена одна, а две не сработали.

Размещенные в Латвии 164 сирены не обеспечивают слышимость на всю страну, но жителям не нужно тревожиться по поводу того, что они не получат информацию об угрозе или катастрофе, отмечает ГПСС.

Вместе с включением сирен, чтобы проинформировать о ситуации, оперативные службы используют и другие средства оповещения - громкоговорители оперативных транспортных средств, исследование места жительства людей.

Сирены предусмотрены для быстрого предупреждения жителей о чрезвычайной ситуации, если произошла природная или техногенная катастрофа, или же другие угрозы.

ГПСС предупреждает, что если жителей не предупреждали о проверке сирен, в случаи, если они включились, необходимо включить радио или телевизор, где будет передаваться информация о возможной угрозе или рекомендации о мероприятиях по обороне и дальнейших действиях.