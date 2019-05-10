Сохраняйте спокойствие! В Латвии - проверка сирен тревоги

В пятницу, 10 мая, с 10:30 по 10:50 Государственная пожарно-спасательная служба на три минуты включает сирены тревоги по всей Латвии. Причин для тревоги нет - это лишь традиционная проверка, чтобы проверить, насколько хорошо работает система оповещения.
10.maijā no plkst. 10.30 līdz 10.50, visā Latvijā uz trim minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību un konstatētu traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un dzirdamībā.— VUGD (@ugunsdzeseji) May 3, 2019
Plašāk ▶️https://t.co/qMiyx37KO5 pic.twitter.com/n99VL2vOB4
Сирены включают для того, чтобы проверить работу системы гражданской сигнализации и оповещения, а также, чтобы констатировать повреждения сирен и убедиться в том, что сигнал хорошо слышен.
Сирены проверяются дважды в год. Они предназначены для оповещения жителей о природных или техногенных катастрофах либо их угрозе.
В дни, когда проводятся проверки сирен, поводов для беспокойства нет и никаких срочных действий предпринимать не следует.
В других случаях, услышав сигнал тревоги, нужно включить радио или телевизор, где будет передана информация о происходящем и рекомендации по мерам безопасности и действиям в экстремальных условиях.
В Латвии установлены 164 сирены, они размещены таким образом, чтобы радиус слышимости составлял около 1,5 км.
Pirms rītdienas,10.maija, gaidāmās— VUGD (@ugunsdzeseji) May 9, 2019
TRAUKSMES SIRĒNU pārbaudes atgādinām par pareizu rīcību tās izdzirdot!
Plašāka informācija par pārbaudi pieejama: https://t.co/tRmUfhkeTE pic.twitter.com/dENRLEbUxw