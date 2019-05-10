Пт, 10.05.2019
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Сохраняйте спокойствие! В Латвии - проверка сирен тревоги

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Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Plūme/LETA

В пятницу, 10 мая, с 10:30 по 10:50 Государственная пожарно-спасательная служба на три минуты включает сирены тревоги по всей Латвии. Причин для тревоги нет - это лишь традиционная проверка, чтобы проверить, насколько хорошо работает система оповещения.

Сирены включают для того, чтобы проверить работу системы гражданской сигнализации и оповещения, а также, чтобы констатировать повреждения сирен и убедиться в том, что сигнал хорошо слышен.

Сирены проверяются дважды в год. Они предназначены для оповещения жителей о природных или техногенных катастрофах либо их угрозе.

В дни, когда проводятся проверки сирен, поводов для беспокойства нет и никаких срочных действий предпринимать не следует.

В других случаях, услышав сигнал тревоги, нужно включить радио или телевизор, где будет передана информация о происходящем и рекомендации по мерам безопасности и действиям в экстремальных условиях.

В Латвии установлены 164 сирены, они размещены таким образом, чтобы радиус слышимости составлял около 1,5 км. 

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