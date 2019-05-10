Ирландия объявила чрезвычайное положение в сфере климата

"Прекрасными новостями" решение парламента Ирландии назвала шведский подросток и активист окружающей среды Грета Тунберг, которая воодушевила школьников всего мира потребовать у политиков более активных действий в борьбе против климатических изменений.

Вечером в четверг парламентом Ирландии без голосования были приняты поправки к сообщению, в котором провозглашается "чрезвычайное положение в сфере климата" и парламент призывают "исследовать, как [правительство Ирландии] может улучшить свою реакцию на проблему снижения биологического многообразия.

Лидер Зеленой партии Ирландии Имон Райан, продвигавший поправки, назвал решение историческим.

16-летняя Грета Тунберг, ставшая символом зеленого движения Европы после своих эмоциональных воззваний к другим странам.

"Отличные новости из Ирландии! Кто следующий?" - написала она в Twitter.

Британский парламент стал первым в мире, который объявил чрезвычайную ситуацию в области климата, дав старт символическому движению 1 мая. Это объявление последовало после 11 дней уличных акций протеста в Лондоне, проведённых экологическими активистами "Extinction Rebellion".

Цель движения - сократить глобальные выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году и положить конец потере биоразнообразия. Эти лозунги уже получили поддержку левых политиков во всем мире.