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ВИДЕО Крушение самолета DHL в Литве может быть связано с Россией, считает немецкий генерал

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Фото: Martin Pedaja

Генерал-инспектор вооруженных сил Германии Карстен Брейер высказал предположение, что крушение грузового самолета DHL в Литве могло быть своего рода проверкой, организованной Россией с целью выявления уязвимостей.

"Этим летом мы уже сталкивались с похожими ситуациями, и сейчас произошло что-то, что вписывается в эту схему", - заявил Брейер в ток-шоу Maischberger на немецком телеканале ARD.

19 июля из Литвы в Великобританию с помощью логистической компании DHL были отправлены две посылки. Первая загорелась на складе в Лейпциге, Германия, до загрузки в грузовой самолет DHL. Вторая - в складе DHL недалеко от Бирмингема, Англия. Оба инцидента произошли ночью 21 июля.

В связи с отправкой этих посылок в Литве и других странах были задержаны несколько человек.

Брейер отметил, что катастрофа самолета DHL "схожа с летними событиями, связанными с посылками DHL".

Генерал также указал на возможную причастность российского президента Владимира Путина. По мнению Брейера, действия Путина создают "гибридное состояние" в отношениях между Россией и Западом.

"Это состояние, где уже не совсем мир, но еще и не война. Это серая зона, в которой действия могут балансировать между разными границами. Это включает и попытки проверить пределы допустимого", - заявил он.

Катастрофа грузового самолета DHL произошла утром в понедельник неподалеку от аэропорта Вильнюса. На борту находились четыре члена экипажа. Один из них, гражданин Испании, погиб. Трое других - граждане Испании, Германии и Литвы - получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Лайнер проскользил по земле несколько сотен метров и врезался в жилое здание, где находились 13 человек. Здание загорелось, но всех жильцов удалось эвакуировать.

Причины аварии пока остаются невыясненными. Литовская полиция начала предварительное расследование по статье о несоответствии транспортного средства техническим требованиям. Возможность саботажа или террористической атаки официально не исключена, хотя первоначальный осмотр этого не подтверждает.

Управляющей компанией разбившегося Boeing 737 является испанская авиакомпания Swiftair, предоставившая самолет в аренду DHL. Самолет следовал из немецкого Лейпцига и потерпел крушение незадолго до посадки в Вильнюсе.

Видео: место крушения самолета в Вильнюсе

Видео: авиакатастрофа в Вильнюсе. Маршрут

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