"Этим летом мы уже сталкивались с похожими ситуациями, и сейчас произошло что-то, что вписывается в эту схему", - заявил Брейер в ток-шоу Maischberger на немецком телеканале ARD.

19 июля из Литвы в Великобританию с помощью логистической компании DHL были отправлены две посылки. Первая загорелась на складе в Лейпциге, Германия, до загрузки в грузовой самолет DHL. Вторая - в складе DHL недалеко от Бирмингема, Англия. Оба инцидента произошли ночью 21 июля.

В связи с отправкой этих посылок в Литве и других странах были задержаны несколько человек.

Брейер отметил, что катастрофа самолета DHL "схожа с летними событиями, связанными с посылками DHL".

Генерал также указал на возможную причастность российского президента Владимира Путина. По мнению Брейера, действия Путина создают "гибридное состояние" в отношениях между Россией и Западом.