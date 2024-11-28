Ветеран Сил обороны хочет убедить главу МВД, что его брак с гражданкой РФ - не фиктивный. Жене запрещен въезд в Эстонию

Гражданин Эстонии целует свою жену гражданку России во время свадьбы в РФ. Пара не успела пожениться в Эстонии, где женщина просила Международную защиту, но была вынуждена покинуть ЕС из-за отказа в предоставлении убежища. Пара продолжает судиться с PPA за снятие запрета для россиянки на въезд в Эстонию.

Гражданке РФ, которой запрещен въезд в Эстонию, не удалось даже попытаться убедить суд, что ее брак с гражданином Эстонии настоящий, а не фиктивный. Запрет PPA на ее въезд в Эстонию суд отменять не стал. Ее муж собирается поговорить с министром внутренних дел тет-а-тет. Rus.Postimees публикует продолжение истории разделенной границами семьи ветерана Сил обороны и антипутинской активистки, которой ранее отказали в убежище.