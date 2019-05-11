4 самых доминирующих в ceкcе знака Зодиака

Двум доминантам, несмотря на предполагаемую бурю страсти, довольно сложно найти эту самую общую волну и обоим получить удовольствие. И ни о каком балансе не может быть и речи. Но если доминант встречается с тем, кто склонен к подчинению, то все идет как по маслу. Причем прикладывать усилий не приходится ни одному из них. Поэтому… Если ты не против быть прикованной наручниками к кровати, то… возможно, тебе стоит присмотреться к представителям этих знаков Зодиака. Приготовься к жаркой ночи!

Овен

Овны любят конкурировать. И делать все как можно быстрее и эффективнее.

Их легко соблазнить чем-то теоретически сложным, что требует смелости и усилий. Того же стоит от них ждать и в спальне. Так что удивляться странным позам не стоит.

Кроме того, возможно, они будут весьма громкими. И вряд ли с этим можно что-нибудь сделать.

Лев

В жизни Лев всегда проявляет себя как лидер. Ему с легкостью удается управлять большими группами людей, и ему это, конечно же, нравится. Львы - отличные коммуникаторы и организаторы. Поэтому и в постели они проявляют свою силу. Они очень уверенны в себе, и их партнеры всегда чувствуют себя с ними как с опытными людьми, которые знают, что и как делать.

Нельзя недооценивать и богатое воображение Львов, которое проявляется абсолютно во всем, что они делают. И, разумеется, в cексе тоже. В постели с ними уж точно не будет скучно!

Еще большим плюсом является их ясное понимание того, чего они хотят от ночи любви, а потому они могут позволить себе абсолютно честно озвучить свои потребности.

Дева

Это, пожалуй, один из самых необузданных знаков Зодиака. Казалось бы, его представителей нельзя заподозрить в склонности к доминированию, но тем не менее она есть. Пусть в обычной жизни Девы могут вести себя пассивно, в постели они проявляют свою "темную сторону" настолько сильно, насколько это возможно. И поверьте,

они сделают все, чтобы доставить партнеру удовольствие. В том, как этого достичь, Девы полностью полагаются на интуицию, что очень и очень не зря!

Они найдут все ваши эрогенные зоны. И вы точно этого не забудете.

Скорпион

Ну уж это самый сильный из всех. Скорпионы всегда на пике своих страстей и эмоций. Особенно в cексе. Они ставят перед собой конкретные цели и самозабвенно достигают их. Они пойдут на все ради получения уникального и незаменимого опыта и при этом похожи на Дев тем, насколько щедры и заботливы в постели.

Скорпионы пойдут на многое ради того, чтобы доставить партнеру максимальное удовольствие в сексе. Может, вы не будете против игрушек? Не удивляйтесь, если они появятся.