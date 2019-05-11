4 самых доминирующих в ceкcе знака Зодиака
Не каждый человек любит чувствовать собственное превосходство и власть в том, что касается cекcа. Но есть те, кто без этого не представляют своей жизни. Без контроля, без ощущения адреналина, желания подчинять. Они хотят быть движущей силой всего процесса, детально и методично подходят к каждой мелочи и если не имеют такой возможности или что-то идет не так - полностью теряются. Поэтому для них важно найти того, кто готов подчиняться, позволить им властвовать над собой.
Двум доминантам, несмотря на предполагаемую бурю страсти, довольно сложно найти эту самую общую волну и обоим получить удовольствие. И ни о каком балансе не может быть и речи. Но если доминант встречается с тем, кто склонен к подчинению, то все идет как по маслу. Причем прикладывать усилий не приходится ни одному из них. Поэтому… Если ты не против быть прикованной наручниками к кровати, то… возможно, тебе стоит присмотреться к представителям этих знаков Зодиака. Приготовься к жаркой ночи!
Овен
Овны любят конкурировать. И делать все как можно быстрее и эффективнее.
Их легко соблазнить чем-то теоретически сложным, что требует смелости и усилий. Того же стоит от них ждать и в спальне. Так что удивляться странным позам не стоит.
Кроме того, возможно, они будут весьма громкими. И вряд ли с этим можно что-нибудь сделать.
Лев
В жизни Лев всегда проявляет себя как лидер. Ему с легкостью удается управлять большими группами людей, и ему это, конечно же, нравится. Львы - отличные коммуникаторы и организаторы. Поэтому и в постели они проявляют свою силу. Они очень уверенны в себе, и их партнеры всегда чувствуют себя с ними как с опытными людьми, которые знают, что и как делать.
Нельзя недооценивать и богатое воображение Львов, которое проявляется абсолютно во всем, что они делают. И, разумеется, в cексе тоже. В постели с ними уж точно не будет скучно!
Еще большим плюсом является их ясное понимание того, чего они хотят от ночи любви, а потому они могут позволить себе абсолютно честно озвучить свои потребности.
Дева
Это, пожалуй, один из самых необузданных знаков Зодиака. Казалось бы, его представителей нельзя заподозрить в склонности к доминированию, но тем не менее она есть. Пусть в обычной жизни Девы могут вести себя пассивно, в постели они проявляют свою "темную сторону" настолько сильно, насколько это возможно. И поверьте,
они сделают все, чтобы доставить партнеру удовольствие. В том, как этого достичь, Девы полностью полагаются на интуицию, что очень и очень не зря!
Они найдут все ваши эрогенные зоны. И вы точно этого не забудете.
Скорпион
Ну уж это самый сильный из всех. Скорпионы всегда на пике своих страстей и эмоций. Особенно в cексе. Они ставят перед собой конкретные цели и самозабвенно достигают их. Они пойдут на все ради получения уникального и незаменимого опыта и при этом похожи на Дев тем, насколько щедры и заботливы в постели.
Скорпионы пойдут на многое ради того, чтобы доставить партнеру максимальное удовольствие в сексе. Может, вы не будете против игрушек? Не удивляйтесь, если они появятся.
Уже не терпится? Что ж, идите и найдите своего партнера, с которым вас свяжут незабываемые эмоции. Страсть - это ненадолго и вряд ли выльется во что-то серьезное. Но если вы не можете с собой совладать, то лучше сделать это, чем потом жалеть.
Оригинал статьи: The 4 Most Sexually Dominant Zodiac Signs.