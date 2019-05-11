Пилот летел без сознания в течение 40 минут

Как сообщается, пилот проходил стажировку. Австралийское бюро по безопасности на транспорте провело расследование, после чего выяснилось, что летчик воздушного судна до полета не спал чуть более суток, а позавтракал лишь плиткой шоколада с энергетическим напитком. На высоте 5,5 тысяч футов (1,6 километра), мужчина включил автопилот, почувствовав головную боль. Затем он потерял сознание на час.