Сб, 11.05.2019
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В ДТП в Плявиньском крае погиб водитель квадроцикла

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

В ДТП в Плявиньском крае погиб водитель квадроцикла, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Управляемый неким мужчиной квадроцикл Kawasaki при невыясненных пока обстоятельствах перевернулся, в результате чего его водитель погиб. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 112 ДТП, в автоавариях пострадали 18 человек.

Больше всего ДТП зарегистрировано в Рижском регионе (60), меньше всего - в Видземском регионе (7).

За сутки полицейские составили 568 протоколов об административном нарушении за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 221 - за превышение разрешенной скорости движения, шесть - за агрессивную езду и девять - за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

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