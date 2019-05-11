Сб, 11.05.2019
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Фото: жительница Таллинна не поверила своим глазам, когда обнаружила в устрице настоящую жемчужину

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Найденная в устрице жемчужина.

ФОТО: Erakogu

Жительнице Таллинна, решившей отпраздновать годовщину свадьбы в ресторане The Nautilus в Старом городе, улыбнулась редкая удача: в устрице она обнаружила настоящую жемчужину, пишет Rus.Postimees.

По словам менеджера ресторана Карла-Эрика Иллика, это очень большая редкость. "Гораздо больше вероятность, что в вас попадет молния, чем то, что вы найдете жемчужину в устрице", - сказал он.

В начале года похожий случай произошел в США в Нью-Йорке, когда один любитель устриц тоже нашел внутри жемчуг. Пенсионер Рик Энтош обедал в баре Grand Central Oyster на Центральном вокзале Нью-Йорка, когда почувствовал что-то в зубах. "Я почувствовал что-то вроде зуба или пломбы и испугался, - рассказал Энтош PIX11. - И тут я понял, что это не зуб, а жемчужина".

Американские эксперты сказали тогда CNN, что это крайне редкая находка. По словам помощника профессора экологических наук Мэрилендского университета, вероятность найти жемчужину, по оценкам, составляет около десяти тысяч к одному, но в действительности может быть еще ниже.

Ресторан The Nautilus в Таллинне сервирует примерно 1000 свежих устриц в неделю, которые привозят из Франции, Голландии и Ирландии. Насколько известно, до сих пор в Эстонии никому не удавалось сделать столь редкую находку.

Блюдо с устрицами, которое предлагают в ресторане.

ФОТО: The Nautilus

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