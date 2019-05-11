В Пакистане была открыта стрельба в гостинице

Телеканал Geo TV со ссылкой на пресс-службу пакистанских вооруженных сил сообщает, что по меньшей мере один сотрудник службы безопасности пострадал от нападения группы неизвестных на гостиницу.

"Наши службы безопасности блокировали район и окружили террористов на лестнице, ведущей на верхний этаж гостиницы", - сказано в сообщении армии, выдержки из которого приводит телеканал.

Отмечается, что на момент начала атаки "постояльцы отеля были благополучно эвакуированы".

Все люди, которые находились в пятизвездочной гостинице Pearl Continental, которую атаковали боевики, эвакуированы. Это также подтверждает телеканал Dunya News со ссылкой на министерство информации провинции.

Ранее Pakistan Today сообщало, что внутри здания было не менее 70 человек, из них - 40 граждан Китая.