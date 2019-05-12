Будущее уже наступило! Заглядываем в штаб-квартиру компании Apple

Офис занимает 71 000 кв.м, только в одном круговом четырёхэтажном здании площадью 260 000 кв.м. работает более 12 000 работников!

Говорят, основатель компании Стив Джобс хотел, чтобы кампус был больше похож на природный заповедник, чем на офис, именно поэтому 80% территории покрывают зелёные насаждения.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

"Я хочу оставить штаб-квартиру, которая несла бы на себе мою личную печать и служила воплощением ценностей компании на протяжении нескольких поколений", - говорил Джобс.

Здание Apple во время строительства в 2016 году ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Центр исследования Apple ФОТО: AFP/SCANPIX

Отметим, что в Apple Park есть центр для посетителей, в котором можно познакомиться с воплощёнными в нем инновациями.

Центр для посетителей — это уникально спроектированное архитектурное продолжение Apple Park: ступени, каменные стены и полы из бетона "терраццо" повторяют эстетику нового кампуса.

Крыша Центра изготовлена из углеродного волокна. Её поддерживают лишь облицованные камнем опоры по центру, и благодаря отсутствию колонн по краям она выглядит как парящий в воздухе широкий навес.

Объёмная модель кампуса, с которой можно взаимодействовать при помощи технологий дополненной реальности, приглашает посетителей в увлекательное и реалистичное путешествие по Apple Park.

Гости могут узнать, как устроено самое большое в мире здание с естественной вентиляцией, а также увидеть крупнейшую солнечную электростанцию, установленную там.

Также они могут подняться на террасу на крыше, где расположено пространство для общения и совместной работы.