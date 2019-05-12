Конец эпохи Грибаускайте. Кто придет на смену?

В списке избирателей значится 2 млн 472 тысячи 405 граждан. До окончания голосования действует запрет на агитацию.

За пост президента Литвы борются девять кандидатов. После нынешних выборов в Литве появится новый глава государства, так как действующий президент Даля Грибаускайте, отбыв на этом посту два срока, больше баллотироваться не может.

В президенты баллотируется: социал-демократ Витянис Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "аграриев"- премьер Саулюс Сквярнялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

"По сравнению с предыдущими президентскими выборами, когда в ходе кампании был один явный лидер - Даля Грибаускайте, нынешние отличаются тем, что за победу борется тройка фаворитов: бывший министр финансов Ингрида Шимоните, экономист, экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Наусед и премьер-министр Саулюс Сквернялис", - пояснил Deutsche Welle расстановку сил вильнюсский политолог Мажвидас Ястрамскис.

Сторонники Шимоните - это в основном жители крупных городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов, сообщил изданию руководитель социологической компании Spinter tyrimai Игнас Зокас.

По словам эксперта, премьер Сквернялис в свою очередь пользуется поддержкой в основном избирателей среднего и старшего возраста, проживающих в небольших городках и в сельской местности.

Электорат Гитанаса Науседы, по мнению Зокаса, рассредоточен - экономиста поддерживают представители разных слоев общества как из больших городов, так и из сельских регионов, отмечает Deutsche Welle.

Для избрания президентом уже в первом туре необходимо набрать более половины голосов от общего числа избирателей. Если ни один из кандидатов не набирает достаточного количества голосов, проводится второй тур с участием двух претендентов с наибольшей поддержкой избирателей. Для победы во втором туре уже достаточно более половины голосов принявших участие в выборах.

Судя по данным соцопросов от компании Spinter tyrimai, второй тур, скорее всего, состоится. Социологи выяснили, что в конце апреля за Шимоните готовы были проголосовать 26,2% литовцев (в марте - 24,8%), за Науседа - 24,6% (27,9%), за Сквернялиса - 16,6% (14,5%), отмечает Deutsche Welle.

На референдуме о сокращении числа парламентариев предлагается установить в Конституции 121 место в сейме вместо нынешних 141 места.