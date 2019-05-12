Начальник полиции порядка Артис Велшс станет генералом

Правительство планирует 14 мая присвоить заместителю начальника Госполиции, начальнику Главного управления полиции порядка Артису Велшсу специальное служебное звание генерала.
В апреле 2014 года Велшсу было присвоено звание полковника.
Службу в Госполиции Велшс начал в 1993 году в патрульной роте Юрмальского управления полиции, в 2011 году около семи месяцев был начальником Госполиции. Образование Велшса соответствует требованиям нормативных актов - он получил степень магистра права в Латвийской полицейской академии.
Генеральское звание в органах внутренних дел имеют начальник Госполиции Инт Кюзис, начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс, начальник Государственной пожарно-спасательной службы Оскар Аболиньш и его заместители Интарс Зитанс и Кристап Эклонс.
Генеральское звание - высшее служебное звание в органах внутренних дел.