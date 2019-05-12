Начальник полиции порядка Артис Велшс станет генералом

Службу в Госполиции Велшс начал в 1993 году в патрульной роте Юрмальского управления полиции, в 2011 году около семи месяцев был начальником Госполиции. Образование Велшса соответствует требованиям нормативных актов - он получил степень магистра права в Латвийской полицейской академии.