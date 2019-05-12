Прощание с Сергеем Доренко перенесено. Дочери затребовали судмедэкспертизу

"Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция", - говорится в сообщении.

По сведениям "Говорит Москва", полиция отказалась выдавать вдове тело для захоронения в связи "с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы".

Данное решение, сообщает радиостанция, было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака Ксении и Екатерины, которые предполагают, что журналист мог быть отравлен.

Когда может состояться прощание с журналистом, пока неизвестно.

Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции, что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.

"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", - цитирует его радиостанция.

Одна из дочерей Доренко, Екатерина, в интервью РБК назвала вторую жену отца Юлию "заинтересованным" в его смерти лицом. Екатерина пояснила, что просит не сжигать тело отца, а провести тест ДНК, чтобы выявить причину смерти.

"Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут - концы в воду", - заключила она.

Отметим, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стала гемотампонада - нарушение функций сердца, при котором в нем скапливается жидкость, препятствующая функционированию органа. Он умер от разрыва аорты.