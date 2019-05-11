Отравление? Дочери Доренко усомнились в причине смерти отца

Дочери спокойного Сергея Доренко выступили против кремации тела отца и попросили расследовать обстоятельства его смерти. Об этом РИА "Новости" сообщил продюсер Андрей Разин. Екатерина Доренко подтвердила информацию РБК.
Дочь Доренко считает вдову журналиста Юлию "заинтересованным в его смерти лицом". "Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты", — заявила она. Дочь Доренко хочет, чтобы был проведен тест ДНК.
Согласно словам Разина, дочери Доренко Екатерина и Ксения подозревают, что отца могли отравить, а в результате кремации могут быть скрыты следы убийства. Утром в пятницу между женой и дочерьми журналиста возник конфликт по поводу способа погребения покойного. Супруга Доренко настаивает на кремации, дочери - на захоронении в гробу, передает Newsru.com.
Юлия — вторая жена журналиста. От первой супруги у Доренко осталось трое детей. Родственники не пришли к общему согласию о том, как мужчина будет похоронен. Дочери — Ксения и Екатерина требуют, чтобы журналиста похоронили в гробу, а вдова Юлия настаивает на кремации, пишет Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что во время езды на мотоцикле Сергею Доренко стало плохо, и он потерял управление. Известно, что он пересек несколько полос и врезался в отбойник.
Врачи пытались провести реанимацию, но без результатов - Сергей Доренко скончался.