Отравление? Дочери Доренко усомнились в причине смерти отца

Дочь Доренко считает вдову журналиста Юлию "заинтересованным в его смерти лицом". "Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты", — заявила она. Дочь Доренко хочет, чтобы был проведен тест ДНК.

Согласно словам Разина, дочери Доренко Екатерина и Ксения подозревают, что отца могли отравить, а в результате кремации могут быть скрыты следы убийства. Утром в пятницу между женой и дочерьми журналиста возник конфликт по поводу способа погребения покойного. Супруга Доренко настаивает на кремации, дочери - на захоронении в гробу, передает Newsru.com.

Юлия — вторая жена журналиста. От первой супруги у Доренко осталось трое детей. Родственники не пришли к общему согласию о том, как мужчина будет похоронен. Дочери — Ксения и Екатерина требуют, чтобы журналиста похоронили в гробу, а вдова Юлия настаивает на кремации, пишет Telegram-канал Baza.