Вс, 12.05.2019
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Семейство незаконно поселилось в вагончике и развело настоящий свинарник
Такая разная Рига

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ФОТО: Кадр из видео

Рижанка сообщила передаче Bez Tabu о том, что в Югле, на обочине дороги, в незаконно размещенном вагончике в антисанитарных условиях уже более полугода проживают четыре человека. 

В вагончике нет ни воды, ни электричества, ни туалета - кругом грязь. Прибыв на указанное место, корреспонденты передачи убедились в этом собственными глазами.

ФОТО: Кадр из видео

На обочине улицы Маркалнес действительно размещен трейлер, захламленный различными вещами. За пределами вагончика также куча хлама - как бытовые вещи, так и обувь с одеждой. Окрестности вагончика выглядят удручающе.

Как выяснилось, семейство поселилось на чужой земле, которую планировало купить, но не купило. 

В семье у одного лица пенсия по возрасту, у второго лица пенсия по инвалидности 1-ой группы, ни один из четырех проживающих в вагончике не работает. 

С одеждой и обувью помогает местный приход. Прежнее жилье сгорело. 

К разрешению проблемы планирует подключиться Департамент благосостояния Рижской думы. Будет рассмотрена возможность помочь семье пособиями, но советы и помощь по благоустройству территории там готовы оказать немедленно. 

Жителей вагончика уже посетила и муниципальная полиция - владельцам надлежит убрать территорию в течение месяца.

ФОТО: Кадр из видео

В свою очередь представитель Рижской стройуправы пояснил, что в ближайшее время домик посетят не только сотрудники социальной службы, но и строительные инспектора, так как эта постройка не согласована с управой.

Либо вагончик придется убрать, либо переместить, либо узаконить, заключили в передаче. Подробнее в видео сюжете.

Видео: "Незаконный вагончик" в Югле 

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