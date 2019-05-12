Семейство незаконно поселилось в вагончике и развело настоящий свинарник

В вагончике нет ни воды, ни электричества, ни туалета - кругом грязь. Прибыв на указанное место, корреспонденты передачи убедились в этом собственными глазами.

ФОТО: Кадр из видео

На обочине улицы Маркалнес действительно размещен трейлер, захламленный различными вещами. За пределами вагончика также куча хлама - как бытовые вещи, так и обувь с одеждой. Окрестности вагончика выглядят удручающе.

Как выяснилось, семейство поселилось на чужой земле, которую планировало купить, но не купило.

В семье у одного лица пенсия по возрасту, у второго лица пенсия по инвалидности 1-ой группы, ни один из четырех проживающих в вагончике не работает.

С одеждой и обувью помогает местный приход. Прежнее жилье сгорело.

К разрешению проблемы планирует подключиться Департамент благосостояния Рижской думы. Будет рассмотрена возможность помочь семье пособиями, но советы и помощь по благоустройству территории там готовы оказать немедленно.

Жителей вагончика уже посетила и муниципальная полиция - владельцам надлежит убрать территорию в течение месяца.

ФОТО: Кадр из видео

В свою очередь представитель Рижской стройуправы пояснил, что в ближайшее время домик посетят не только сотрудники социальной службы, но и строительные инспектора, так как эта постройка не согласована с управой.

Либо вагончик придется убрать, либо переместить, либо узаконить, заключили в передаче. Подробнее в видео сюжете.