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Видео: у лайнера при посадке в Мьянме заклинило переднее шасси

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ФОТО: AP/Scanpix

В воскресенье, 12 мая, пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Мандалай в Мьянме, сообщает ТАСС.

У лайнера при посадке заклинило переднее шасси. Самолет посадили на задние колеса, после чего он опрокинулся на переднюю часть и остановился, пишет NEWSru.com.

Во время происшествия никто из 89 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы назвал инцидент "технической ошибкой".

"Они дважды пытались, делая заход на посадку, и просили проверить диспетчеров, выпустилось ли шасси. Пилот умело приземлился", - подчеркнул он.

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