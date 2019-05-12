Видео: у лайнера при посадке в Мьянме заклинило переднее шасси

В воскресенье, 12 мая, пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Мандалай в Мьянме, сообщает ТАСС.
У лайнера при посадке заклинило переднее шасси. Самолет посадили на задние колеса, после чего он опрокинулся на переднюю часть и остановился, пишет NEWSru.com.
Во время происшествия никто из 89 человек, находившихся на борту, не пострадал.
Представитель департамента гражданской авиации Мьянмы назвал инцидент "технической ошибкой".
"Они дважды пытались, делая заход на посадку, и просили проверить диспетчеров, выпустилось ли шасси. Пилот умело приземлился", - подчеркнул он.