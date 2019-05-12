Из Германии с начала года выслали более пяти тысяч человек

Больше всего мигрантов выслали в Италию, Албанию и Грузию. В то же время в страны Магриба - Марокко, Алжир и Тунис - были депортированы около 400 человек.

За аналогичный период 2018 года из Германии было выслано 6235 человек, а за весь прошлый год - почти 24 тысячи, пишет издание.

Эксперт парламентской фракции Левой партии по внутренним делам Улла Йельпке раскритиковала практику высылки.

По ее мнению, число депортируемых находится "на тревожно высоком уровне" относительно предыдущего года.

Отмечается, что в то же время количество прибывающих в Европейский Союз нелегальных мигрантов в последние годы сокращается.