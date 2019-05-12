Секс-оргии и насилие: кадры, которые уничтожили тайный бизнес россиян в Таллинне

Данный случай произошел в ночь на 22 февраля в Таллинне в Кадриорге в квартире одного из домов на улице Вескиойя.

Жильцами были работающие на порнографическом веб-портале Spygasm молодые люди с Украины, из Беларуси и России.

Той ночью было применено насилие к 22-летней девушке из Беларуси. В результате деятельности одного немецкого журналиста и украинской женской организации удалось установить, что инцидент произошел в Эстонии и расследованием этого случая занялась эстонская полиция.

На видео заснято, как у девушки возникла ссора с ее партнером Джоном, который в конце концов со всей дури ударил ее в лицо прямо перед камерой. Девушка заплакала, пыталась себя защитить, но Джон не перестал ее бить.

Она побежала на балкон курить, а затем в ванную, откуда Джон вытащил ее за волосы по полу. После этого она несколько дней пролежала в постели.

Позже девушка сказала эстонской полиции, что все изображенное на видео насилие, включая то, как ее волокли за волосы по полу, было постановкой. Полиция завершила расследование.

Из-за этого инцидента Postimees вместе с зарубежными журналистами позже нашли похожие квартиры в Таллинне и через неделю все участники Spygasm переехали из Эстонии в Колумбию.