В Германии в гостинице нашли тела трех застреленных из арбалета человек

Полиция Германии расследует смерть трех человек в одной из гостиниц Баварии. Тела пожилого мужчины и женщин в возрасте 30 и 33 лет были найдены в одной комнате с двумя арбалетами, из которых, судя по всему, и были произведены выстрелы, сообщает ВВС.
Трупы трех человек и оружие обнаружил в номере персонал гостиницы.
Гостиница находится недалеко от границы Германии с Австрией.
Пока что неизвестно, были ли погибшие знакомы между собой. Все трое являлись гражданами Германии.
У полиции нет доказательств, что к смерти людей причастен еще какой-то человек, сообщает DPA.
Некий гость, проживавший к гостинице недолгое время, газете Passauer Neue Presse рассказал, что инцидент произошел "совсем тихой ночью".
Руководитель гостиницы отметил, что все трое гостей планировали остаться на три ночи, однако не заказывали завтрак.