В Германии в гостинице нашли тела трех застреленных из арбалета человек

Полиция Германии расследует смерть трех человек в одной из гостиниц Баварии. Тела пожилого мужчины и женщин в возрасте 30 и 33 лет были найдены в одной комнате с двумя арбалетами, из которых, судя по всему, и были произведены выстрелы, сообщает ВВС.