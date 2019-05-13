Обыски в Рижской думе: могли быть изъяты документы и компьютеры

Работники KNAB унесли с собой четыре большие черные упаковки, вероятно, с компьютерной техникой, и большую папку с документами.

Референт фракции "Согласия" в Рижской думе Даниил Ульянов не стал отвечать на вопросы, какие предметы и документы изъял KNAB, указав, что подписался о неразглашении информации. Ульянов добавил, что к нему никакой статус в начатом KNAB уголовном процессе не применен.

Как сообщалось ранее, сегодня утром сотрудники KNAB явились в кабинет, где работают две помощницы мэра Риги. Следственные действия проводились также в управлении Рижской думы по иностранным делам и в кабинете депутата Максима Толстого ("Согласие"). Сам Толстой в данный момент находится в командировке в Казани.

Также KNAB провел обыск в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB) и задержал члена правления RTAB Виту Ермоловичу.

Обыски в Рижской думе и RTAB проводились в рамках уголовного процесса против должностных лиц RTAB о разбазаривании средств, подделке документов и мошенничестве.