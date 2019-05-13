KNAB провел обыски в Рижской думе

Работники KNAB пришли в кабинет, где работают две помощницы мэра Риги. Спустя некоторое время из кабинета вышли руководитель юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш, референт думской фракции "Согласия" Даниил Ульянов и еще одна сотрудница Рижской думы. Сотрудники KNAB все еще находятся в кабинете.

По данным агентства LETA, следственные действия были проведены также в управлении Рижской думы по иностранным делам и в кабинете Максима Толстого ("Согласие"). Толстой находится сейчас в командировке за границей.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против должностных лиц учреждения Рижского самоуправления "Рижское бюро по развитию туризма" (RTAB) о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве, сообщили агентству LETA в KNAB.

В понедельник бюро выполняет неотложные процессуальные действия.

Напомним, Рижское самоуправление в течение трех лет через общества и фонды бесхозяйственно истратило более 20 млн евро денег рижан. К такому выводу пришел Госконтроль в ходе ревизии.

Основное внимание ревизоры обратили на две организации - Рижское бюро развития туризма (RTAB) и "Riga.lv".

Ревизоры пришли к выводу, что общества самоуправления без всякого обоснования получали щедрые бюджетные дотации, чтобы использовать деньги в сомнительных спонсорских схемах, непонятных действиях с товарными знаками, а также платя зарплаты предположительно фиктивно нанятым лицам. Также ревизорам не ясны принципы предоставления финансирования на различные проекты.

Ревизия констатировала существенные недостатки в планировании, выделении и контроле за финансированием обществ и фондов, что дает основания считать, что самоуправление города Риги за три года бесхозяйственно израсходовало более 20 млн евро денег рижан.

Из общего объема включенного в ревизию финансирования в размере 26,5 млн евро, предусмотренного для обществ и фондов, 20,9 млн евро получили именно RTAB и "Riga.lv". Ревизоры пытались выяснить, достигали ли общества поставленных целей, на покрытие каких расходов тратились деньги самоуправления и было ли необходимым создание этих организаций.

Ревизоры констатировали, что самоуправление предоставило RTAB все требуемое финансирование без любых обоснований. С 2016 по 2018 год RTAB получило 17 млн евро от самоуправления, и большая часть этих средств были вложены в популяризацию товарных знаков "Live Riga" и "Meet Riga", которые принадлежат не самоуправлению и не RTAB, а АО "Air Baltic Corporation" и в настоящее время отданы в залог.