Лучшая любовница по знаку Зодиака

Среди представительниц зодиакального круга есть те, которые умеют любить так горячо, что мужчины готовы отдать им свое сердце навеки. С течением жизни таланты этих женщин только расцветают, превращая их в настоящих искусительниц.

5-е место - Овен

Открывает пятерку лучших любовниц Овен - женщина, которая свято уверена в том, что она самая лучшая. И это абсолютная правда, если бы не одно "но": она всегда берет инициативу в свои руки. Да,

может завести одним взглядом, обладает мощной сексуальной энергетикой, изобретательна и всегда готова к новым забавам,

вот только сильно увлекается ролью лидера, не позволяя мужчине контролировать процесс.

4-е место - Близнецы

С такой женщиной легко как в спальне, так и за ее приделами. Она не страдает лишними комплексами и всегда выступает за разнообразие. Она с головой погружается в процесс, делится наслаждением и не боится "грязных" мужских фантазий.

С огромным удовольствием посмотрит вместе с кавалером фильм для взрослых и даже предложит попробовать некоторые приемы на практике.

Однако она очень избирательна и часто держит партнера по постельным утехам на расстоянии, тщательно проверяя его. Мужчина может долго добиваться внимания такой барышни, хотя результат стоит потраченного времени.

3-е место - Стрелец

О, эта женщина подобна огню: рядом с ней можно сгореть. Быстро загорается, увлекает мужчину и наслаждается им.

Относится к сексуальным играм с огромным энтузиазмом: устраивает многодневные марафоны, высасывая из своего партнера все соки.

Ищет мужчину, который будет полностью соответствовать ее требованиям и аппетитам. Ведь никто другой не любит плотские утехи так, как любит их женщина-Стрелец.

2-е место - Скорпион

Для этой женщины не существует никаких запретов. Она пробовала все. Знает все. Умеет все.

В постели - настоящая искусительница, которая способна удивить любого мужчину. У этой женщины никогда не "болит голова", и она никогда не устает.

Даже при знакомстве можно почувствовать ее страстную натуру и увидеть желание в ее глазах. То есть это правда самая лучшая любовница, которую в принципе можно найти среди знаков Зодиака, однако и у нее есть свой грешок: в постели Скорпион берет максимум, совершенно не думая о мужчине.

1-е место - Весы

Почетное первое место, золотая медаль и звание "лучшая любовница по знаку Зодиака" достается Весам. Вместе с пожеланием от dailyhoro.ru хоть немножко снизить уровень своей сексуальности. Сдержанные и флегматичные Весы резко меняются, когда дело доходит до близости. Эти женщины знают секрет, как доставить истинное удовольствие любому партнеру.

Они думают в первую очередь о мужчине, интуитивно считывая его желания и фантазии, которые с удовольствием исполняют.