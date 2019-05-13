Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Административное дело возбудили после того, как во время второго тура президентских выборов в Украине Зеленский показал на камеры заполненный бюллетень. Избранному президенту Украины в качестве наказания будет выписан штраф размером в 850 гривен (28,88 евро), заявил судья Владислав Девятко. Решение суда может быть обжаловано, однако о таких намерениях на момент публикации новости сторона защиты информации не предоставила.

В то же время избранный президент Украины на заседании не присутствовал. Согласно просьбе адвокатов Зеленского дело рассматривалось без его участия. В ходе заседания сторона защиты настаивала на том, что дело нужно закрыть за отсутствием состава преступления — показывая по просьбе журналистов бюллетень, шоумен не призывал никого голосовать за него.

Об административном нарушении со стороны Зеленского впервые проинформировал 5 канал. Петр Порошенко является его владельцем. В показанном Зеленским бюллетене был заметен крестик напротив его собственной фамилии.