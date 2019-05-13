Пн, 13.05.2019
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Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

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Владимир Зеленский

ФОТО: AP/Scanpix

Оболонский районный суд Киева признал Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах президента Украины, передает РИА "Новости".

Административное дело возбудили после того, как во время второго тура президентских выборов в Украине Зеленский показал на камеры заполненный бюллетень. Избранному президенту Украины в качестве наказания будет выписан штраф размером в 850 гривен (28,88 евро), заявил судья Владислав Девятко. Решение суда может быть обжаловано, однако о таких намерениях на момент публикации новости сторона защиты информации не предоставила.

В то же время избранный президент Украины на заседании не присутствовал. Согласно просьбе адвокатов Зеленского дело рассматривалось без его участия. В ходе заседания сторона защиты настаивала на том, что дело нужно закрыть за отсутствием состава преступления — показывая по просьбе журналистов бюллетень, шоумен не призывал никого голосовать за него.

Об административном нарушении со стороны Зеленского впервые проинформировал 5 канал. Петр Порошенко является его владельцем. В показанном Зеленским бюллетене был заметен крестик напротив его собственной фамилии.

Вскоре в штаб кандидата прибыла полиция для составления протокола о нарушении. В штабе Зеленского сказали, что не видят "большой проблемы" в демонстрации бюллетеня. В беседе с полицейскими новый президент объяснил, что не сориентировался после просьбы журналистов. Тогда же Зеленский признал вину.

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