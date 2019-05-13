Шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа

"Существуют серьезные основания подозревать вину Ассанжа. Решение о закрытии расследования принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела", — сказала заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

Перссон также добавила, что через суд будет требовать выдачу нового европейского ордера на арест Ассанжа, благодаря которому он должен быть экстрадирован в Швецию после отбытия наказания в Великобритании.

"Мы рассчитываем, что британские власти примут решение об экстрадиции летом. До августа 2019 года, когда истекает срок давности дела", — добавила Перссон.

Также она подчеркнула, что возможен допрос Ассанжа по видеосвязи. Его дата пока не назначена, стороны решают "технические вопросы, связанные, в том числе с ордером на арест".

Ранее Ассанжа арестовали в Лондоне после нескольких лет проживания в посольстве Эквадора. Основателя WikiLeaks признали виновным в нарушении правил условного освобождения и назначили лишение свободы на 50 недель.