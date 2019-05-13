"Пусть бог даст нам мир". Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса

Новый президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, который назвал "Послание мира для жителей Крыма и Донбасса". В ролике можно видеть представителей различных конфессий, которые призывают жителей одной страны прекратить воевать и начать диалог.