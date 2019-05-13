"Пусть бог даст нам мир". Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса

Новый президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, который назвал "Послание мира для жителей Крыма и Донбасса". В ролике можно видеть представителей различных конфессий, которые призывают жителей одной страны прекратить воевать и начать диалог.
Как сообщает lenta.ru в съемках приняли участие глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, глава Украинской грекокатолической церкви Святослав, муфтий Крыма Айдер Рустемов, главные раввины Крыма, Донбасса и других регионов страны.
"Пусть бог благословит всех нас, пусть бог даст нам мир", — говорит в завершении видео глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий.
Все участники ролика высказались за "здоровый диалог" и "переговоры ради решения конфликта".
"Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!", — заключил Зеленский.