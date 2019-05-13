Трамп намерен встретиться с Путиным на саммите G20

В это же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока никакой подготовки к встрече Путина и Трампа не проводится. Gtcrjd также добавил, что трехсторонняя встреча Россия — Китай — США невозможна, если опираться на заявления со стороны Китая.