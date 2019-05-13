Дональд Трамп заявил о своем намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также председателем Китая Си Цзиньпином в рамках "Большой двадцатки" в Японии в июне. Об этом сообщает РИА "Новости".
В это же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока никакой подготовки к встрече Путина и Трампа не проводится. Gtcrjd также добавил, что трехсторонняя встреча Россия — Китай — США невозможна, если опираться на заявления со стороны Китая.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что американская сторона пока не запрашивала двустороннюю встречу.
Последний раз переговоры между двумя главами произошли 3 мая. Телефонная беседа была инициирована со стороны США. Трамп и Путин провели телефонные переговоры, которые продлились около часа.
Последняя личная встреча двух президентов была в Хельсинки в июле прошлого года.