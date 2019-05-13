Пн, 13.05.2019
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"Приманил и убил!". В Риге мужчина лишил жизни лебедя
Невероятная жестокость

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Лебедь. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

12 мая около 9:25 Рижская полиция получила совсем нетипичный вызов: некий мужчина на месте отдыха приманивал с помощью хлеба к себе лебедей, а затем поймал одного из них и убил. Об это сообщает передача Degpunktā.

Ближайший экипаж полиции прибыл на место происшествия через шесть минут, однако, как оказалось, мужчина успел убить лебедя и покинуть место происшествия с явно тяжелым рюкзаком.

Когда полицейские догнали мужчину, они попросили открыть сумку, однако он не горел желанием показывать что внутри. 

В сумке была добыча мужчины - лебедь без признаков жизни. 

Как сообщает Degpunktā, в связи с этим мужчина был задержан, а на место происшествия прибыла Государственная полиция.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает передача. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

Как сообщает передача, согласно неофициальной информации стало известно, что мужчина обосновал свое действие плохими условиями жизни и желанием получить мясо.

Передача Degpunktā: На месте отдыха убили лебедя!

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