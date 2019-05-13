"Приманил и убил!". В Риге мужчина лишил жизни лебедя
12 мая около 9:25 Рижская полиция получила совсем нетипичный вызов: некий мужчина на месте отдыха приманивал с помощью хлеба к себе лебедей, а затем поймал одного из них и убил. Об это сообщает передача Degpunktā.
Ближайший экипаж полиции прибыл на место происшествия через шесть минут, однако, как оказалось, мужчина успел убить лебедя и покинуть место происшествия с явно тяжелым рюкзаком.
Когда полицейские догнали мужчину, они попросили открыть сумку, однако он не горел желанием показывать что внутри.
В сумке была добыча мужчины - лебедь без признаков жизни.
Как сообщает Degpunktā, в связи с этим мужчина был задержан, а на место происшествия прибыла Государственная полиция.
Против мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает передача. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает передача, согласно неофициальной информации стало известно, что мужчина обосновал свое действие плохими условиями жизни и желанием получить мясо.
Передача Degpunktā: На месте отдыха убили лебедя!