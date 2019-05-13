"Приманил и убил!". В Риге мужчина лишил жизни лебедя

Ближайший экипаж полиции прибыл на место происшествия через шесть минут, однако, как оказалось, мужчина успел убить лебедя и покинуть место происшествия с явно тяжелым рюкзаком.

Когда полицейские догнали мужчину, они попросили открыть сумку, однако он не горел желанием показывать что внутри.

В сумке была добыча мужчины - лебедь без признаков жизни.

Как сообщает Degpunktā, в связи с этим мужчина был задержан, а на место происшествия прибыла Государственная полиция.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает передача. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает передача, согласно неофициальной информации стало известно, что мужчина обосновал свое действие плохими условиями жизни и желанием получить мясо.