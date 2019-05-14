Министр опасается, что ситуация, как на Деглавском мосту, может быть и на других объектах в Риге

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс обеспокоен тем, что и на других объектах в Риге ситуация с безопасностью так же плачевна, как на Деглавском путепроводе, который временно закрыт для движения транспорта. Об этом министр заявил на телеканале LNT.
Потенциально опасные объекты Гиргенс не назвал, сообщив, что еще ожидаются заключения строительных экспертов. Он призвал Рижскую думу провести проверку технического состояния мостов, путепроводов и других объектов критически важной инфраструктуры.
Министр считает, что департамент сообщения Рижской думы недостаточно своевременно реагировал на вопросы безопасности объектов инфраструктуры. Он допускает, что проблемы возникают из-за того, что самоуправление Риги при закупках "максимально снижает цены", в результате чего, например, перед началом ремонта не проводятся экспертизы технического состояния и страдает качество работ.
Глава МВД призвал Рижскую думу предусмотреть бюджетные средства для соответствующих работ.
Как сообщалось, 25 апреля по распоряжению министра внутренних дел Деглавский мост, на котором начался ремонт, был закрыт для движения в целях безопасности. 4 мая по мосту было возобновлено движение общественного и оперативного транспорта, а для полного восстановления движения Рижской думе необходимо провести работы по укреплению его конструкций.
Фотогалерея: Закрытый Деглавский мост