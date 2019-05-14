Министр опасается, что ситуация, как на Деглавском мосту, может быть и на других объектах в Риге

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс обеспокоен тем, что и на других объектах в Риге ситуация с безопасностью так же плачевна, как на Деглавском путепроводе, который временно закрыт для движения транспорта. Об этом министр заявил на телеканале LNT.