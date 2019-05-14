Обновите WhatsApp! В мессенджере обнаружили серьезную уязвимость

Разработчики мессенджера WhatsApp порекомендовали пользователям обновить приложение до последней версии, так как была обнаружена уязвимость, позволяющая внедрять шпионские программы в смартфон пользователя. Об этом сообщает The Guardian.
Злоумышленники могут передать вредоносный код, всего лишь позвонив пользователю приложения. Вред будет нанесен вне зависимости от того, ответили ли на звонок. При этом пропущенный вызов можно и не заметить, так как через шпионское ПО есть возможность редактировать журнал входящих вызовов. Разработчики мессенджера сообщили, что уязвимость была найдена в этом месяце. Компанией было быстро подготовлено обновление, которое было опубликовано в 14 мая.
Также сообщается, что уже произошла кибератака на телефон адвоката из Великобритании. Согласно данным Financial Times, шпионскую программу разработала израильская компания кибер-разведки NSO Group, она же и впервые и заявила об уязвимости мессенджера. После того, как установишь программу-шпиона Pegasus на смартфон, она может извлечь такие данные с устройства, как, например, сообщения, контакты, GPS, письма с электронной почты, историю браузера. Программа также может задействовать микрофон и камеру телефона для записи.
В приложении WhatsApp насчитывается около 1,5 миллиарда людей со всего мира. Приложение использует сквозное шифрование, что, по заверению разработчиков, делает его безопасным и популярных для всех заинтересованных в приватности своей переписки.