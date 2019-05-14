Вт, 14.05.2019
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На американских горках в Саласпилсе произошла авария: пострадали дети

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Игрушка. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во время движения карусель резко затормозила, в результате чего посетители парка аттракционов в Саласпилсе пострадали. Среди тех, кто пострадал есть дети. Об этом в социальной сети Facebook написал очевидец.

Пользователь пишет, что причиной аварии стало колесо, которое съехало у каретки. Инцидент произошел в субботу, 11 мая.

ФОТО: скриншот

Сотрудники аттракциона сообщили Русскому вещанию LTV7, что резкое торможение произошло в момент, когда сработал аварийный режим. Он срабатывает в случае, если какая-то деталь выходит из строя. Пострадавшим была предложена компенсация.

"Мы извинились, предложили медицинскую помощь, любую помощь, какую возможно людям дать. Взяли все аптечки, у кого-то там была кровь, у кого-то синяк, мы перед всеми извинились очень сильно и ещё раз очень сильно перед всеми извиняемся", — сказал сотрудник парка Артем.

Сотрудник парка также показал LTV7 документы, которые свидетельствуют, что аттракционы были проверены - все с ними было в порядке. Проверка проходит после каждого переезда. Аттракционы проверяла фирма Tehnisko ekspertu centrs из Вентспилса. Что именно произошло, специалисты фирмы еще будут выяснять.

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