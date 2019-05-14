Правительство откладывает введение системы "двух корзин" до 2021 года

В начале года Сейм постановил отложить введение двух корзин до 1 июля. Это было связано с тем, что медицинские учреждения не имели возможности убедиться в праве людей на оплачиваемые государством медицинские услуги.

С приходом нового правительства изменилось мнение о самой системе двух корзин. Министр здравоохранения Илзе Винькеле эту систему не поддержала.

Как ранее рассказала Винькеле, в новой системе медицинского страхования для незастрахованных лиц будет предусмотрен небольшой, но обязательный взнос, что фактически будет означать введение в Латвии единой корзины медицинских услуг.

Хотя в настоящее время принято решение ввести необходимые изменения в системе государственного медицинского страхования вместе с пересмотром налоговой реформы в 2021 году, концептуально предложения уже разработаны. Как сообщила Винькеле, они предусматривают, что все работающие будут вносить взносы на здравоохранение в размере 1% от взносов социального страхования, которые платятся с минимальной зарплаты. С ростом минимальной зарплаты соответственно будут расти и эти платежи.

Перечень застрахованных государством лиц, в который входят пенсионеры и люди с первой и второй группой инвалидности, планируется дополнить людьми с третьей группой инвалидности, а также лицами, которые ухаживают за людьми с первой и второй группой инвалидности.

Винькеле отметила, что в систему страхования не войдет небольшая группа людей. Например, это может быть супруг, которого содержит другой супруг, или люди, которые живут на доходы с капитала. Этим людям в начале года нужно будет заплатить взнос медицинского страхования в размере 51 евро.