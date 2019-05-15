Чт, 16.05.2019
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В Рижской думе обсудят ликвидацию Riga.lv и целесообразность RTAB

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Рижская дума

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В сред, 15 мая, в 14:00 по требованию оппозиции в Рижской думе созвано внеочередное заседание, на котором депутаты обсудят ликвидацию организации Riga.lv и целесообразность деятельности Рижского бюро по развитию туризма (RTAB), свидетельствует рабочий график самоуправления.

Оппозиция требует незамедлительно, не позже 30 июня, начать ликвидацию Riga.lv, а также незамедлительно, не позже 1 июля, провести оценку целесообразности деятельности RTAB.

Такой запрос оппозиционеры сделали на основании заключения ревизии Госконтроля, которое гласит, что Рижское самоуправление за три года через различные общества и организации растратило более 20 млн евро из денег налогоплательщиков. Наибольшее внимание в ходе ревизии было уделено двум основанным Рижской думой организациям - RTAB и Riga.lv.

Как сообщалось ранее, работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 13 мая посетили офис RTAB и Рижскую думу, чтобы провести обыск в рамках уголовного процесса против должностных лиц RTAB, которые обвиняются в растрате бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.

KNAB тесно сотрудничает и обменивается информацией с Госконтролем. Следственные мероприятия по этому делу проводятся не только в Латвии, но и в Германии, Швеции, Испании.

Работники KNAB задержали председателя правления RTAB Виту Ермоловичу.

В правлении RTAB работают Гунтарс Гринвалдс, Вита Ермоловича и депутат Рижской думы Максим Толстой ("Согласие"). В 2018 году оборот бюро составил 6,17 млн евро, прибыль - 606 973 евро.

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