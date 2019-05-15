KNAB задержал и руководителя RTAB Ингуну Приедите

Член правления RTAB Вита Ермоловича по-прежнему находится в изоляторе временного содержания Госполиции на ул. Гауяс, свидетельствует неофициальная информация.

Представитель RTAB по общественным отношениям Анна Блауа сообщила, что Приедите во вторник и среду на работе не была. Созвониться с ней агентству LETA не удалось.

Непонятно, проявит ли KNAB интерес к еще одному члену правления RTAB Максиму Толстому ("Согласие"), который находится сейчас в командировке в Казани.

По закону, человека можно задержать на 48 часов. Затем суд, если нужно, принимает решение о мере пресечения. Ермоловича в понедельник была увезена сотрудниками KNAB около 13 часов.

Запрос о санкции на арест Ермоловичи и Приедите в суд Видземского предместья Риги пока не поступал.

Как сообщалось, KNAB начал уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. В понедельник сотрудники KNAB явились в офис RTAB.

KNAB сообщает, что в результате длительной и объемной работы и анализа полученной информации 5 апреля был начат уголовный процесс против должностных лиц RTAB. В получении информации KNAB тесно сотрудничало с Госконтролем. Уголовно-процессуальные действия были сегодня проведены также в Германии, Швеции и Испании.