"Хотим платить налоги, а не отдавать последнюю рубашку": У Сейма протестуют таксисты

У пикетчиков в руках плакаты "Линкайтс - смерть таксомоторной отрасли", "Комиссия по народному хозяйству, помогите", "Нет произволу министра сообщения", "Хотим платить налоги, а не отдавать последнюю рубашку".

С точки зрения организации, чтобы привести в порядок отрасль таксомоторных перевозок, нужно внести изменения в ряд законов, поэтому таксисты призывают комиссию по народному хозяйству не рассматривать подготовленные Минсообщения поправки и создать рабочую группу, которая работала бы со всеми заинтересованными сторонами.

Поправки предусматривают, в частности, необходимость регистрации для мобильных платформ по вызову такси, более жесткие условия оказания услуг в аэропортах, в портах, на вокзалах и автовокзалах, единый тариф для всех такси одной компании, ограничения в применении скидок, право для муниципальных органов останавливать такси для контроля и др.