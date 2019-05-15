Чт, 16.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

"Хотим платить налоги, а не отдавать последнюю рубашку": У Сейма протестуют таксисты

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Такси у аэропорта "Рига"

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В пикете организации таксомоторных компаний, протестуя против подготовленных Министерством сообщения поправок к закону об автоперевозках, в среду утром возле здания Сейма участвовали примерно 30 человек.

У пикетчиков в руках плакаты "Линкайтс - смерть таксомоторной отрасли", "Комиссия по народному хозяйству, помогите", "Нет произволу министра сообщения", "Хотим платить налоги, а не отдавать последнюю рубашку".

С точки зрения организации, чтобы привести в порядок отрасль таксомоторных перевозок, нужно внести изменения в ряд законов, поэтому таксисты призывают комиссию по народному хозяйству не рассматривать подготовленные Минсообщения поправки и создать рабочую группу, которая работала бы со всеми заинтересованными сторонами.

Поправки предусматривают, в частности, необходимость регистрации для мобильных платформ по вызову такси, более жесткие условия оказания услуг в аэропортах, в портах, на вокзалах и автовокзалах, единый тариф для всех такси одной компании, ограничения в применении скидок, право для муниципальных органов останавливать такси для контроля и др.

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