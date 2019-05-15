Чт, 16.05.2019
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Трагическое ДТП в Германии: погиб латвийский дальнобойщик

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Автобан. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Во вторник, 14 мая, утром в Германии недалеко от города Айзенберг произошла тяжелая авария с участием нескольких грузовых автомобилей, в результате которой погиб 62-летний водитель фуры из Латвии, пишет Thüringer Allgemeine.

Сообщается, что ДТП произошло около 9 утра по местному времени. Один из грузовиков ехал с места, где проводились ремонтные работы, и столкнулся с двумя другими фурами.

В результате аварии скончался водитель из Латвии, который оказался зажатым в автомобиле.

Еще один дальнобойщик получил легкие травмы. 

Кроме того, на несколько часов перекрыто движение по автобану А9 в сторону Берлина.

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