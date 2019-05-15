Чт, 16.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Не все в Латвии получили приглашение на выборы. Подключилась СГБ

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

МВД получило около 200 жалоб жителей на то, что они не получили писем с информацией о том, на каком избирательном участке они могут проголосовать на выборах Европарламента (ЕП), сообщил журналистам министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Между тем в прессе прозвучала информация о том, что эта ситуация привлекла внимание Службы госбезопасности (СГБ).

Начата проверка, сообщили агентству LETA в СГБ, воздержавшись от более подробных комментариев.

Гиргенс пояснил журналистам, что конкурс на доставку этих писем избирателям был объявлен дважды. AО "Latvijas Pasts" (LP) проиграло конкурс предприятию Reller, поэтому у Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) не было правового основания заключить договор с LP.

За недостаточное качество услуг Reller оштрафовано на 10% от суммы договора, а именно на 29 860 евро.

Дополнительно с LP заключен договор на доставку писем PMLP 19 000 лицам.

Кроме того, PMLP и Служба госдоходов разошлют физическим лицам извещения о выборах ЕП в системе электронного декларирования.

Гиргенс считает нынешнюю систему рассылки писем избирателям, которая обошлась государству в 532 724 евро, убыточной. Критику в свой адрес со стороны оппозиционных политиков он назвал популистской.

Как сообщалось, в последние недели в СМИ часто звучит информация о том, что многие латвийские избиратели не получили от PMLP письмо с информацией о выборах ЕП.

Председатель правления Союза "зеленых" и крестьян, депутат Сейма Арманд Краузе заявил, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) должен из-за этого уйти в отставку.

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