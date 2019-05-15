Не все в Латвии получили приглашение на выборы. Подключилась СГБ

МВД получило около 200 жалоб жителей на то, что они не получили писем с информацией о том, на каком избирательном участке они могут проголосовать на выборах Европарламента (ЕП), сообщил журналистам министр внутренних дел Сандис Гиргенс.
Между тем в прессе прозвучала информация о том, что эта ситуация привлекла внимание Службы госбезопасности (СГБ).
Начата проверка, сообщили агентству LETA в СГБ, воздержавшись от более подробных комментариев.
Гиргенс пояснил журналистам, что конкурс на доставку этих писем избирателям был объявлен дважды. AО "Latvijas Pasts" (LP) проиграло конкурс предприятию Reller, поэтому у Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) не было правового основания заключить договор с LP.
За недостаточное качество услуг Reller оштрафовано на 10% от суммы договора, а именно на 29 860 евро.
Дополнительно с LP заключен договор на доставку писем PMLP 19 000 лицам.
Кроме того, PMLP и Служба госдоходов разошлют физическим лицам извещения о выборах ЕП в системе электронного декларирования.
Гиргенс считает нынешнюю систему рассылки писем избирателям, которая обошлась государству в 532 724 евро, убыточной. Критику в свой адрес со стороны оппозиционных политиков он назвал популистской.
Как сообщалось, в последние недели в СМИ часто звучит информация о том, что многие латвийские избиратели не получили от PMLP письмо с информацией о выборах ЕП.
Председатель правления Союза "зеленых" и крестьян, депутат Сейма Арманд Краузе заявил, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) должен из-за этого уйти в отставку.