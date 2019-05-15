Не все в Латвии получили приглашение на выборы. Подключилась СГБ

Между тем в прессе прозвучала информация о том, что эта ситуация привлекла внимание Службы госбезопасности (СГБ).

Начата проверка, сообщили агентству LETA в СГБ, воздержавшись от более подробных комментариев.

Гиргенс пояснил журналистам, что конкурс на доставку этих писем избирателям был объявлен дважды. AО "Latvijas Pasts" (LP) проиграло конкурс предприятию Reller, поэтому у Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) не было правового основания заключить договор с LP.

За недостаточное качество услуг Reller оштрафовано на 10% от суммы договора, а именно на 29 860 евро.

Дополнительно с LP заключен договор на доставку писем PMLP 19 000 лицам.

Кроме того, PMLP и Служба госдоходов разошлют физическим лицам извещения о выборах ЕП в системе электронного декларирования.

Гиргенс считает нынешнюю систему рассылки писем избирателям, которая обошлась государству в 532 724 евро, убыточной. Критику в свой адрес со стороны оппозиционных политиков он назвал популистской.

Как сообщалось, в последние недели в СМИ часто звучит информация о том, что многие латвийские избиратели не получили от PMLP письмо с информацией о выборах ЕП.