"Только через полчаса ногу пострадавшего достали из-под трамвая". Подробности ЧП в Кенгарагсе

"Приехали пожарные и две "Скорых". На земле была видна голова человека, а ноги под транспортным средством", - поделилась с передачей одна из очевидцев.

Под трамвай попал молодой человек, который пока что по неустановленной причине оказался под колесами. Весящий несколько тон трамвай разворотил ногу парня, рассказали в передаче.

"Может его зацепило или подскользнулся. Не имею ни малейшего представления, был он пьян или нет. Было написано, что бездомный, но кто же может это знать наверняка. Может и нет", - отметила очевидец.

Только после неполного получаса пожарным удалось поднять трамвай и вытащить ногу жертвы. Мужчину увезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

В рамках начатого уголовного процесса рассматриваются все версии, и экспертизы покажут, был ли пострадавший в момент инцидента а состоянии алкогольного опьянения, сообщает Degpunktā.