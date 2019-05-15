"Только через полчаса ногу пострадавшего достали из-под трамвая". Подробности ЧП в Кенгарагсе

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Как уже сообщалось, в понедельник, 13 мая, в Кенгарагсе под трамвай попал мужчина. Под колесами пострадавший пролежал почти полчаса, рассказали в передаче Degpunktā.
"Приехали пожарные и две "Скорых". На земле была видна голова человека, а ноги под транспортным средством", - поделилась с передачей одна из очевидцев.
Под трамвай попал молодой человек, который пока что по неустановленной причине оказался под колесами. Весящий несколько тон трамвай разворотил ногу парня, рассказали в передаче.
"Может его зацепило или подскользнулся. Не имею ни малейшего представления, был он пьян или нет. Было написано, что бездомный, но кто же может это знать наверняка. Может и нет", - отметила очевидец.
Только после неполного получаса пожарным удалось поднять трамвай и вытащить ногу жертвы. Мужчину увезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
В рамках начатого уголовного процесса рассматриваются все версии, и экспертизы покажут, был ли пострадавший в момент инцидента а состоянии алкогольного опьянения, сообщает Degpunktā.
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